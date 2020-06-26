Sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kediye tedavi

Sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kediye tedaviOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kedi tedavi edildi.

26.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:44
Sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kediye tedavi
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kedi tedavi edildi.
İlçede sokakta oynayan çocuklar tarafından bulunan yaralı kedi, hayvan severler tarafından alınıp, tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan ve ayağında kırık olabileceği düşünülen yavru kedi daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Osmaniye'de kurulan Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirildi. Röntgen filmi çekilen ve ayağında kırık olmadığı görülen kediye gerekli müdahaleler ücretsiz yapılıp, reçetesi yazılarak hayvan severlere tekrar teslim edildi.
Stajyer avukat Sümeyye Baral, yavru kedinin iki gün önce mahallede çocuklar tarafından bulunup kendisine getirildiğini belirterek, "Ben görmedim ama büyük bir ihtimalle arabanın motoruna girip, araç çalıştırılınca ayağı zarar görmüş. Kadirli'deki veteriner hekimlere götürerek ilk müdahalesini yaptırdık. Ancak kırık şüphesi bulunduğundan bizleri HAYTAP'a yönlendirdiler. Bunun üzerine Osmaniye'deki Karakız Görüntüleme Merkezine getirdik. Tüm tetkikleri ve tedavisi ücretsiz yapılarak bizlere teslim edildi. Faaliyetlerinden dolayı HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonuna teşekkür ederim" dedi.
Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise tedavisi tamamlanan kedinin yeni adımlar atmasını ümit ettiğini belirterek, "Bir aylık olduğunu tahmin ettiğimiz dişi kedimiz 45 kilometre uzaklıktan getirildi. Çekilen röntgen filminde kırık tespit etmedik. Çok ciddi yanık odakları vardı. Deri bütünlüğü parçalanmıştı. Tırnakları erimişti. Nekroze dokuları bölgeden temizleyerek yanık tedavisine başladık. İlerleyen günlerde durumun ilerlemesine yönelik tedavisi devam ediyor. Yavru kedimizin yeni adımlar atmasını umut ediyoruz" diye konuştu. Sol ön ayağında yanıklar oluşan yavru kediye tedavi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber

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