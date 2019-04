Solar Curtain, Akıllı Perdeyle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyor

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor. Perdeler, istenildiği zaman yıkanabiliyor ve desen değişimi de yapılabiliyor.Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Solar Curtain, güneş enerjisinden elektrik üreten akıllı perde imalatı yapıyor. Tek bir pencereden dört kişilik bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacının karşılandığını belirten Solar Curtain CEO 'su Ahmet Fuat Yalçın, "Bu perdeler yıkanabilir, renk ve desenleri istenildiği zaman değiştirilebilir. Gün içinde metrekarede 400 WH'a kadar elektrik üretebilir. Üzerinde bulunan monokristal katlanabilir ve ince güneş panelleri sayesinde günlük perde ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda elektrik üretiyor. Mobil uygulama ile kontrol ve izleme seçeneklerine sahip. Mobil uygulama sayesinde perde açılıp kapanırken, perdeden ne kadar elektrik üretildiği, ne kadar ağaç kurtarılıp ne kadar CO2 salınımı önlendiği görülebilir" dedi.Üretilen elektriğin yerli üretim inverter kutusu ile sigortaya bağlantı yapılmadan doğrudan prize takıldığını ileten Ahmet Fuat Yalçın, böylece üretilen elektriğin binanın elektrik hattına verilerek tasarruf sağlanacağını vurguladı. Bu perdelerin, evlerde, otellerde, ofislerde, kamu binalarında, özel okul ve hastanelerde kullanılabileceğini bildiren Yalçın, "2018 yılı bizim açımızdan verimli geçti, aylık yüzde 49'luk büyüme kaydettik. 2018 yılında, Berlin Energy Transition etkinliğine katıldık ve Solar Curtain'i Berlin'de tanıttık. Ardından Hamdi Ulukaya girişimine seçilen 6 startuptan biri olarak New York 'taki hızlandırma programına katıldık. New York Üniversitesi 'nde Solar Curtain'i anlattık ve yatırımcılarla buluştuk. Burada 115 bin TL'lik ön sipariş topladık. Bu ürünlerin teslimatına Ağustos 2019'dan itibaren başlayacağız" diye konuştu.