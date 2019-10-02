Solar Panelli Sırt Çantaları Akıllı Telefonlarınızı Şarj Ediyor

Solar Panelli Sırt Çantaları Enerjinizi Yeniliyor



Gündelik hayata ve iş seyahatlerine eşlik eden akıllı cihazlar, kimi zaman bizleri yarı yolda bırakabiliyor.



Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazları kitlenebilir gizli fermuarlar ve özel kumaşı sayesinde koruyan XD Design sırt çantaları'nın Bobby Tech koleksiyonu ile de telefon ve bataryaları şarj ediyor.



Yüzeyinde bulunan solar panel sayesinde tüm gün enerji depolayan sırt çantaları, hem cihazınızı şarj ediyor hem de ergonomik taşıma özelliği ile vücudu yormuyor.



Küçük eşyalarınızı saklamak için çeşitli bölme ve gizli ceplerle dizayn edilen XD Design sırt çantaları, geniş iç hacmi ile fark yaratıyor. İşlevselliğin yanı sıra şık bir görünüme sahip Bobby Tech koleksiyonu; Beymen, Vakkoramave Hipicon. com'da satışa sunuluyor.



Gündelik ve iş hayatının yoğunluğu nedeniyle mobil cihazlar kimi zaman bu tempoya ayak uyduramayabiliyor. Tüm gün yeterli olmayan mobil cihazların pil süreleri sürekli sabit olmayı gerektiriyor. Taşınabilir şarj cihazlarının da yeterli olmadığı durumlarda güneş enerjisi ile şarj edilebilen sırt çantaları vazgeçilmez tercihlerden oluyor.



Seyahatiniz Bitmeden Enerjiniz Bitmesin



Günlük hayatta rahat kullanımı ile ön plana çıkan XD Design sırt çantaları, aynı zamanda kablo taşıma derdine son veriyor. Yüzeyinde bulunan solar panel sayesinde gün ışığında enerji depolayan sırt çantaları, mobil cihazları şarj ederek enerjinizi ikiye katlıyor. Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar için özel bölmelerin olduğu sırt çantasında USB bağlantı noktası da bulunuyor.



Çevre dostu ve su itici malzemelerinin kullanıldığı sırt çantaları, kitlenebilir ve gizli fermuarları ile güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Herhangi bir darbede formunu koruyan XD Design sırt çantaları, ergonomik yapısıyla da farklılık yaratıyor. Ön cepleri sayesinde seyahat halinde pasaport ve kartvizitlere kolay erişim sunan sırt çantaları Beymen, Vakkorama ve Hipicon.com'da satışa sunuluyor.

Kaynak: Teknotalk.com