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Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir duyuru yapan geliştirici Transhuman Design, Soldat oyununun yıllardan sonra geri dönüş yapacağını duyurmuştu.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı
Geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir duyuru yapan geliştirici Transhuman Design, Soldat oyununun yıllardan sonra geri dönüş yapacağını duyurmuştu. Eğer nostalji yapmak isterseniz, oyunu Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyorsunuz.

2002 yılında PC için satışa sunulmuş olan Soldat, Liero, Worms, Quake ve Counter-Strike gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmişti.

Oynanış olarak askerlerin 2B savaş arenalarında birbirlerine karşı savaştıkları bir oyunda, yedi farklı oyun modu, altmış farklı harita ve on sekiz farklı silah bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından üretilen içeriklere de tam bir destek sunuluyor.

Soldat 2 demosu yayınlandı

Transhuman Design şu anda devam oyunu Soldat 2 üzerinde de çalışıyor. Kesin bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte, bu yılın ikinci çeyreğinde Erken Erişim versiyonuyla karşımıza çıkacak. Ancak bunun öncesinde Steam üzerinden oynanabilir bir demo yayınlandı.

Yeni ve geliştirilmiş içerik sunulacak olsa da orijinal oyunun ruhunun korunacağı Soldat 2 ile rastgele yaratılacak olan bölümler, özel oyun kuralları, modlar, silahlar, araçlar, yapılar ve mod desteği gibi özellikler oyunculara sunulacak.

Yirmi dört aylık Erken Erişim sürecinde, çevrimiçi çok oyunculu destek, otomatik olarak üretilecek bölümler, orijinal oyundaki fizik bazlı hareketler, kolay mod üretimi, gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat gibi özellikler olacak.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Soldat, Steam Üzerinden Ücretsiz Olarak Yayınlandı - Haberler

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