Şölen Çikolata Gaün Öğrencilerini Ağırladı

Öğrencilerin teorik olarak almış oldukları "Depolama Yönetimi" dersinin pratikte nasıl uygulandığını yerinde görmeleri amacıyla düzenlenen gezide; Şölen Çikolata A.Ş. Lojistik Müdürü Umut Taş tarafından, işletmenin üretim bölümü, akıllı depo bölümü, elleçleme alanı, rampalar ve sevkiyat bölümü öğrencilere gezdirildi. Çikolata üretebilmek için hammaddenin hangi işlemlerden geçerek çikolata haline geldiğini, aynı zamanda paketle, depolama ve sevkiyat faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiği, ilgili alanlarda gezilerek anlatıldı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Ayşe Akbulut Mete, Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. yönetimine ve çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.