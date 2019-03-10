Şölende 6 Ton Hamsi Dağıtıldı

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Muğla'da düzenlenen "5. Hamsi Şöleni"nde 6 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.Muğla Karadenizliler Derneği, Büyükşehir ile Menteşe belediyeleri tarafından Menteşe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölen, renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havada yapılan şölende, katılımcılar horon oynadı.Yaklaşık 6 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirildikten sonra ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek kentte yaşayan insanların, şölen sayesinde Karadeniz kültüründe birleştiğini söyledi.Katılımcılara hamsinin yanı sıra Muğla'ya özgü tarhana çorbası ve helva ikramında bulunduklarını belirten Gürün, "Ege ve Karadeniz kültürlerini burada harmanladık. Önemli olan insanların hangi kökenden, bölgeden olursa olsun bir araya gelebilmesi ve diğer bölgenin kültürünü içselleştirip paylaşabilmesi." dedi.Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş ise yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Her kültürden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Karakaş, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde festival ve şölenlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Karadeniz ve Ege kültürünü buluşturmaktan mutluyuz." diye konuştu.Şölene, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.