Şölenin ikinci gününde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı

Birinci Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'nin ikinci gününde Şölen Yürüyüşü, Mehter Takımı gösterisi, Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğu gösterisi, Tuluyhan Uğurlu Piyano Dinletisi ve Yudum Konseri ile vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Programa Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, protokol heyeti ve vatandaşlar katıldı. Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan Ekibinin de eşlik ettiği şölen yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla buradaki program sona erdi.

KALAYCI: "KARAMANIMIZIN AYAKLARINDAKİ PRANGALARI KIRACAĞIZ"

Şölenin ikinci durağı ise Türk Dünyası Kültür Parkı oldu. Buradaki programda ise ilk olarak Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri tarafından şölen ateşi yakıldı. Daha sonra konser alanına geçen Başkan Kalaycı ve beraberindeki heyeti binlerce vatandaş coşkuyla karşıladı.

Konser alanında vatandaşlara seslenen Başkan Kalaycı: "Türk Dilinin, Türk ilinin, Türk yurdunun ocağına, toyumuza, şölenimize hepiniz hoş geldiniz. Karamanımınız Türk Dilinin başkenti idi. Karamanımız Allah'ın izni ile bizim çalışmalarımız ve sizin desteklerinizle Türk Dünyasının kültür başkenti olacak inşallah. Bunun temellerini bugün atıyoruz. Bu şehir kadim bir şehir, başkentlik yapmış bir şehirdir ve bilinmelidir ki bir başkent daima başkenttir. Karamanımızın ayaklarındaki prangaları kıracağız. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla bu şehir kabuğunu kıracak. Biz size bir söz verdik, üretken ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız, Karamanımızı marka şehir haline getireceğiz dedik. Karamanımızı, Konya – Karaman olmaktan kurtaracağız dedik. Söz verdiğimiz günden bugüne sözümüzü yerine getirebilmek için ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız Allah'ın izniyle. Yol haritamızı belirledik, bundan sonrasında artık asla durmak yok, asla dinlenmek yok, çünkü Karaman bizim sevdamızdır. Bugüne kadar bu kardeşinize vermiş olduğunuz destekten, ilgi ve alakadan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bize inandınız, bize güvendiniz bu kadim şehri bize emanet etiniz. Allah'ın izniyle sizleri mahcup etmeyeceğiz. Söz verdiğimiz üzere bu şehir marka şehir yapmak için gece – gündüz çalışacağız. Buradan aramızdaki gurbetçi hemşerilerimize sesleniyorum, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bir sonraki gelişinizde şehirdeki değişikleri hemen fark edeceksiniz Allah'ın izniyle. Siz desteklerinizi bu kardeşinizden esirgemediğiniz sürece Allah'ın izniyle başaramayacağım hiçbir şey yok. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şölenimiz kutlu olsun. Karamanımız için hayırlı olsun inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şölene katılmak isteyen vatandaşlarımız için etkinlik süresince Aktekke Meydanı'ndan ücretsiz belediye otobüsü servisimiz devam ediyor, tüm hemşerilerimi bekliyorum." dedi.

GÖSTERİLER VE YUDUM KONSERİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Programda ilk olarak Bursa Mehter Takımı çıktı, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı, grup söylediği şarkılarla ve gösterileriyle izleyenleri mest etti.

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun piyano dinletisi ise alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Gecenin son konuğu ise Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Yudum oldu. Sanatçı Yudum, birbirinden güzel türkü ve halk müziği şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi. Söylediği milliyetçi şarkılarla konser alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Program daha sonra protokol heyetinin sanatçılara hediye takdimi, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.

Konser programına Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra Adana Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Erzurum/ İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz ve protokol heyeti katıldı.