Şölenler Devam Edecek

Başkan Tutal, Kalkınma Şöleninin her yıl aynı tempoda devam edeceğini kaydetti. İki yıldır aralıksız düzenledikleri kalkınma şölenlerinin bitiminde vatandaşlardan, gelecek yıl ne zaman yapacaksınız?Sorularını aldıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Hemşehrilerimizin görüş ve düşünceleri bizler için önemli. Halkımızın güzel vakit geçirebileceği, yöresel ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtan ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan şölenlerimizi devam ettireceğiz. Birbirinden değerli sanatçılarımızı hayranları ile buluşturarak eğlenmelerini sağladık. Buna ek olarak geleneksel spor, bilim, çocuk şölenlerimizle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin talep ve istekleri bizim için her zaman önemlidir" dedi.

Kaynak: Bültenler