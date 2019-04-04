Solhan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü

BİNGÖL'ün Solhan
ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karadeniz
hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Muş
Karayolu'nda meydana geldi. Solhan ilçesinden Muş'a giden Hüseyin Karadeniz'in kullandığı 34 BLJ 950 plakalı otomobil, General Çeşmesi Mevkii'nde kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilden Karadeniz'in cansız bedenini çıkardı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bingöl
Karadeniz, Bingöl, Solhan, Güncel
Kaynak: DHA