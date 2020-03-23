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Solhan'dan İdlib'e yardım tırı

Bingöl'ün Solhan ilçesinden İdlib'e 800 torba un gönderildi.

23.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:03
Solhan'dan İdlib'e yardım tırı
Bingöl 'ün Solhan ilçesinden İdlib 'e 800 torba un gönderildi.

İlçe Müftülüğü tarafından "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında yaklaşık 2 ayda 800 torba un tedarik edildi.İlçede mülki amirler ve vatandaşların desteğiyle toplanan tır dolusu un bugün Suriye'nin İdlib kentine dualarla uğurlandı.

İlçe Müftüsü Muharrem Dutar," İl Müftülüğümüzün başlattığı kampanyanın sonuna geldik. Bugün ilçemizden 800 torba unu dualarla uğurladık. Salgın hastalık nedeniyle geniş kapsamlı bir program yapamadık. Bingöl genelinden gidecek 12 tır yardım Müslüman kardeşlerimizin dertlerine derman olsun inşallah"dedi. - BİNGÖL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Bingöl, Solhan, İdlib, Güncel

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