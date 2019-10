Solhanspor yeni oyuncularını tanıttı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligde mücadele eden Solhanspor, yeni sezon öncesi yapılan transferler ve alt yapından takıma katılan oyuncularını tanıttı.



TVF 1. Lig Erkekler B grubunda mücadele eden Solhanspor, yeni sezon öncesi 9 transfer yaparken, 5 oyuncuyu ise alt yapıdan takıma kattı. Kulüp anlaştığı sporcularını tanıtmak için program düzenledi. Programda, yöneticiler ve sporcular bir araya gelerek tanıştı. Ardından sporcular basın mensuplarına tanıtıldı.



Programda açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Solhanspor'u sevmek çok önemli. Kurulduğu günden bugüne kadar maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Solhanspor'un başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızla, ilçemizin tüm kurum ve kuruluşları ile bu başarıları birlikte yasayacağız. Taraftarlarımızın yeni sezonda da, bizi desteklemesini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel günler görürüz"dedi.



Sezon öncesi heyecanlı olduklarını belirten ilçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise,"Tabi bu dönem süreç biraz daha zor oldu. Birazda geç kaldık ama her şeye rağmen bizler inanıyor, güveniyoruz. İnşallah arkadaşlar bunu en kısa zamanda atlatacaklardır. Sezona hazır bir şekilde Solhan'ı en güzel şekilde temsil etmenin yollarına bakacağız. 6 yıldır gerçekten ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Tabiri caizse bunun 3 yılında efeler liginin kapısından döndük. Geçen sene bir talihsizlik yaşadık diyelim. Solhanspor bir sosyal etkinlikten ziyade Solhan'ın bir kültürü haline geldi. Çünkü 7'den 70'e herkesin kabul ettiği, bağrına bastığı bir ekip oluştu. Bizler de bunları ayakta tutabilmek için, bu faaliyete destek olabilmek için her türlü desteğimizi, gayretimizi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.



Kulübün geçmiş yıllarda birçok deneyim yaşadığını aktaran Kulüp Antrenörü Mehmet Şahin ise, "Solhansporumuzu en iyi şekilde temsil edecek olan kadroyu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her şeyden önce Allah izin verirse biz, elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Şuan kadroya baktığımızda, deneyim, dinamik, insan karakteri olarak düşündüğümüz arkadaşların hepsi bu işi rahatça koparabilecek durumdalar. Allah'tan bir mani gelmezse yukarıya çıkma hedefini rahatça yakalayabileceğimiz bir takım olduğumuzu düşünüyorum"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA