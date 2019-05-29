Solingen katliamının 26. yılı - SOLİNGEN

Almanya
'nın Solingen
kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı.
Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 26 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde Genç
ile baba Durmuş Genç bu yıl evlatlarını Türkiye
'deki mezarı başında andıkları için Almanya'daki anma törenine katılmadı.
Solingen Belediyesinin organize ettiği anma töreninde hayatını kaybeden 5 Türk için yapılan ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler kondu, Kuran-ı Kerim okundu.
Daha sonra yakılan evin önünde düzenlenen ikinci törene Genç ailesinin diğer bireylerinin yanı sıra çevrede yaşayan Türk ve Almanlar katıldı.
Türkiye'nin Düsseldorf
Başkonsolosu Şule Gürel, anma töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'da devam eden ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığına dikkat çekti.
Genç ailesinin saldırı sonrası telafisi mümkün olmayan büyük acılara rağmen düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadıklarını belirten Gürel, "Bu tutum o en zor günde infial ve öfke içindeki Türk toplumunun yatıştırılmasında büyük rol oynadı. Daima Anadolu insanının bilgeliği ve metanetiyle sağduyulu bir yaklaşımla hareket ettiler. Acılarını içine gömüp Türk ve Almanların barış ve kardeşlik içinde yaşaması mesajı verdiler." dedi.
Solingen faciasının Almanya'daki ne ilk nede son saldırı olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:
"Mölnn, Rostock, Heuerswerde, ve kayda geçmemiş ırkçı saldırılarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Irkçı NSU terör örgütü 8'i Türk 10 kişiyi öldürdürdü. Davası sonuçlandı ama davanın arka planı tam olarak aydınlatılmadı. Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazıkki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor. Güçlenen sağ popülizm Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyor. İşte bu yüzden iki ülkenin bu çarpık zihniyete karşı ortak mücadele vermesi gerekiyor."
Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 1993 yılında Solingen'de emsalsiz bir suçun işlendiğini belirterek, bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Kurzbach, "Bu cinayet inanması imkansız gibi gelen bir olaydı. İki genç kadın ve üç kız çocuğu aşırı sağcı ve ırkçı eğilimden dolayı ölmüşlerdi. Failler suçsuz insanları seçip onların hayatına son vermişlerdi. Bir gece ansızın o evi ateşe vermişlerdi çünkü onlar göçmendi. Genç ailesi maruz kaldığı şiddete tahayyül edilmez bir güç ile karşı durmayı başarmıştı. Mevlüde Genç henüz felaketin etkisi altındayken‚ 'Gelin dost olalım' çağrısı yapmıştı. Solingen halkına onun mesajı buydu." şeklinde konuştu.
Anma törenine ayrıca Türkiye'nin Köln
Başkonsolosu Ceyhun Erciyes
ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Kaynak: AA