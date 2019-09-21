Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) 5. gününde (bugün) Solo Türk'ün yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan yüzlerce kişi gösteriyi ağızları açık izledi. Solo Türk'ün alçak uçuş yaptığı ve izleyenleri selamladığı anlar ise büyük heyecan yarattı.

"HEDEF 1 MİLYON"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada şu ana kadar olan katılım sayısının 500 bini aştığını belirterek rekor kırdığını söyledi. Erdoğan, "Hafta sonu katılımlarıyla hedefin 1 milyon" dedi.

Erdoğan TEKNOFEST'te şu açıklamaları yaptı:

"MÜTHİŞ BİR TALEP VAR"

"Geçtiğimiz sene TEKNOFEST'te bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğimizi başlatmıştık. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı yurda davet etmiştim. Çağrıyı açtığımız ilk günden itibaren müthiş bir taleple karşılaştık. Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Çalışmalarımızı Türkiye'de sürdürmek istiyoruz dediler.

"PAZAR DEĞİL ÜRETİCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız."

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?

17 Eylül Salı günü büyük bir coşkuyla başlayan TEKNOFEST, 22 Eylül Pazar günü sona erecek. 6 gün sürecek olan TEKNOFEST'e giriş ücretsiz.