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Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu düzenledi.

22.08.2019 15:51 Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu düzenledi.

Solo Türk'ü izlemeye gelen vatandaşlar nefes kesen gösteriyi heyecan içinde izlerken bir an olsun gözlerini gökyüzünden ayırmadılar. Of sahilinde bulunan kayalıklara oturarak Solo Türk gösterisini heyecan içinde izleyen vatandaşlar bir yandan da o anları cep telefonlarına kaydetmeyi ihmal etmedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu gösteride akrobasi hareketleri nefes keserken vatandaşlar gösteriden son derece memnun olduklarını söylediler.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün memleketi olan Of ilçesinde 4 Temmuz tarihinde Türk Yıldızları da gösteri uçuşu düzenlemişti. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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