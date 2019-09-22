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Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

22.09.2019 14:18Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk'ün uçuşunu vatandaşlar ilgi ile izledi. Solo Türk'ün ardından havalanan Türk Yıldızları'nın gösterisi ise nefes kesti. TEKNOFEST'te son uçuşlarını yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısıyla alanı dolduranlar, cep telefonlarıyla gösteriyi görüntülemeye çalıştı. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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