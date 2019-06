SOLOTÜRK, İzmit semalarında gösteri yapacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmit 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri gerçekleştirecek.SOLOTÜRK ekibinden Hava Pilot Yüzbaşı Bircan Biçer, Hava Bakım Kıdemli Başçavuş Sonat Sarıkaya 'nın da katılımıyla İzmit Belediyesi 'nde basın toplantısı düzenlendi.Burada konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Yunan işgali altında olan İzmit'in 98 yıl önce 28 Haziran 1921'de kurtuluşuna kavuştuğunu belirterek, halkın o kara günlerde, işgal kuvvetlerinin zulmü altında büyük acılar yaşadığını söyledi.Sadece İzmit'te değil, düşman botunun çiğnediği her vatan toprağında kanlarının döküldüğünü, ateşe verilen her köyde, hayatta kalabilen her kadının ersiz, her çocuğun yetim kaldığını ifade eden Hürriyet, yurdun dört bir yanında olduğu gibi işgal ordularının çizmeleri altında nice şehitler veren İzmit'in, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ile Anadolu arasında bir köprü olduğunu kaydetti.Hürriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerin üstün gayret ve çabalarıyla kurtuluşuna kavuşan ülkenin, Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlıkların içerisinde gücünü bütün dünyaya gösterdiğini dile getirerek, "Vatanın bağımsızlığı uğruna Kara Fatma , İpsiz Recep ve Yahya Kaptan gibi nice vatan evlatlarının ortaya koyduğu vatanseverlik ve bağımsız yaşama iradesi bizi bugünlere ulaştıran yegane değerdir. 28 Haziran 1921'in 98'inci yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz, tarihin bizlere çıkartmasını istediği derslerin geleceğe ışık tutmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum." diye konuştu."Yaptıkları iş çok kıymetli ve değerli"Cuma akşamına kadar sürecek programı İzmit Kaymakamlığı 'yla ortaklaşa düzenlediklerini anlatan Hürriyet, o gün yapılacak etkinliklerden bahsetti.Hürriyet, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dualar edileceğini aktararak, "Daha sonra komutanlarımızla güzel bir SOLOTÜRK gösterisi izleyeceğiz. İzmit semalarında halkımıza açık şekilde güzel bir gösteriye tanıklık edeceğiz. İzmit'te de onlarla birlikte olmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ekibe İzmitliler adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra nice gösterilerde onları izlemek nasip olur. Yaptıkları iş çok kıymetli ve değerli." ifadesini kullandı.Gelecek yıllardaki kurtuluş etkinliklerinde maraton düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Hürriyet, gelecek yıl tam veya yarı maraton şeklinde bir hazırlık yapacaklarını bildirdi.Konuşmanın ardından Hürriyet, SOLOTÜRK şapkası takarak katılımcılarla fotoğraf çektirdi.