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SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

Bu sabah saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri uçuşu nefes kesti.

17.09.2019 11:56

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

İZLEYENLER HEYECAN DOLU ANLAR YAŞADI

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Kuvvetleri, Teknoloji, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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