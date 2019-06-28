28.06.2019 20:16
Haberler » Güncel » Haber

SoloTürk'ten İzmit'te nefes kesen gösteri uçuşu

SoloTürk

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, İzmit'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, İzmit 'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Türk Hava Kuvvetleri 'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfez 'i sahil şeridinde bulunan Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlenen uçuş, nefes kesti. Yaklaşık 20 dakika boyunca çeşitli akrobasi hareketleri sergileyen SoloTürk, izleyenler tarafından tam puan alırken, bazı kişiler de bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri , İzmit , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:03 Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı
21:03 Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı
21:02 KADIKÖY'DEKİ MAKASÇI ÇİFT MAHKEMEYE ÇIKARILDI
21:02 Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı
21:01 G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı
21:00 3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı
20:58 500 dönümlük ekili alan yandı