28.06.2019 22:46
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SoloTürk'ten İzmit'te nefes kesen gösteri uçuşu

SoloTürk

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, İzmit'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, İzmit 'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Türk Hava Kuvvetleri 'ne bağlı akrobasi timi SoloTürk, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfez 'i sahil şeridinde bulunan Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlenen uçuş, nefes kesti. Yaklaşık 20 dakika boyunca çeşitli akrobasi hareketleri sergileyen SoloTürk, izleyenler tarafından tam puan alırken, bazı kişiler de bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri , İzmit , Güncel

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