SOLOTÜRK'ten KLÜ'nün kuruluş yıl dönümüne özel gösteri - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) kuruluşunun 12. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı.Kayalı Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün üniversitenin kuruluşu nedeniyle yaptığı gösterisini ilgiyle izledi.Kampüsü dolduran vatandaşlar, özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşadı.Yaklaşık yarım saat süren gösteri, büyük beğeni topladı.KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin ilgiyle izlendiğini söyledi.KLÜ'nün 12. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını ifade eden Şengörür, üniversitenin halk ile iç içe olduğunu kaydetti.Üniversitelerinin her geçen gün büyüyerek geliştiğini anlatan Şengörür, KLÜ'nün artık dünya üniversiteleri ile yarıştığını sözlerine ekledi.