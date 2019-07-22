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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.

22.07.2019 14:45 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.
Kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.
Erzurum semalarındaki prova uçuşunu izleyen bazı vatandaşlar ekibin gösterisine alkışlarla destek verdi.
Bazı vatandaşlar da F-16 uçağı ve Türk Yıldızları uçağının akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği prova bir saat sürdü.
Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, yarın kent üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
Erzurum, Güncel

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