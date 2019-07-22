Haberler» Güncel» Haber

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.

22.07.2019 15:49
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.
Kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.
Erzurum semalarındaki prova uçuşunu izleyen bazı vatandaşlar ekibin gösterisine alkışlarla destek verdi.
Bazı vatandaşlar da F-16 uçağı ve Türk Yıldızları uçağının akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği prova bir saat sürdü.
Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, yarın kent üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında
Kaynak: AA
Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:55   Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi - ANDRA
15:54   Mimar Savatlı'nın son dönem çalışmaları Maçka'daki galerisinde sergileniyor
15:53   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
15:52   Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz'ndan geçti
15:52   BİSİKLETİYLE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
15:52   Rus uçakları İdlib'deki pazar yerini vurdu: 25 ölü
15:52   "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"