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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

23.07.2019 18:33
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.
Erzurum semalarındaki uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, ekibin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.
Bazı vatandaşlar da SOLOTÜRK ekibindeki yüksek performanslı F-16 uçağı ve Türk Yıldızları uçaklarının akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteri alanına konulan dev ekranla pilotların uçuş hazırlığına tanıklık eden vatandaşlar, büyük coşku yaşadı.
Pilotların uçuş sırasında zaman zaman yerden kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun." şeklinde seslenmesi, katılımcılardan büyük alkış aldı.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın ayrı ayrı gerçekleştirdiği gösteri, yaklaşık bir saat sürdü. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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