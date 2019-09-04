Solotürk ve türk yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Gösteri uçuşunu ilgiyle izleyenler, alkışlarla destek verdi. Bazı kişiler, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.