30.06.2019 22:14
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SoloTürk Yalova uçuşunu Diyarbakır şehidine adadı

SoloTürk Yalova uçuşunu Diyarbakır şehidine adadı On binlerce kişi SoloTürk için sahile akın etti SoloTürk'ten nefes kesen gösteriYALOVA - Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi timi SoloTürk Yalova'nın Kurtuluşu nedeniyle Yalova'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır...

SoloTürk Yalova uçuşunu Diyarbakır şehidine adadı
On binlerce kişi SoloTürk için sahile akın etti
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YALOVA - Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi timi SoloTürk Yalova'nın Kurtuluşu nedeniyle Yalova'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adadı. Gösterisi ile nefesleri kesen SoloTürk'ü izlemek isteyen on binlerce Yalovalı sahile akın etti.
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi timi SoloTürk Yalova'nın Kurtuluşu nedeniyle Yalova'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşu izlemek için on binlerce Yalovalı ise gösteriden saatler önce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'na akın ettiler. SoloTürk Yalova uçuşunu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adadı. Yalova semalarına gelen uçağın pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan telsizden Yalovalılara ve Şehit askerin ailesine seslenerek başsağlığı diledi. Ardından nefes kesen gösterisi ile Yalovalılara unutulmaz dakikalar yaşatan SoloTürk havada asılı kalarak izlemeye gelen vatandaşları da selamlamayı ihmal etmedi. Gösteriyi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman ve Şehit Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un ailesi de izledi.SoloTürk Yalova uçuşunu Diyarbakır şehidine adadı
Kaynak: İHA
Türk Hava Kuvvetleri , Diyarbakır , Yalova , Yerel

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