Solucan gübresinin fındık tarımına etkileri araştırılıyor

Giresun Üniversitesi ( GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Dr. Ali Turan, yürüttükleri proje kapsamında solucan gübresi uyguladıkları bahçede sürgün gelişimlerinin iyi olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "2020 yılında iklimsel bir etken olmazsa daha iyi değerlendirmede bulunacağız." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak daha kaliteli ve verimli fındık üretiminin sağlanması amacıyla projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden birisinin de solucan gübresinin fındık tarımına etkilerini araştırmak olduğunu ifade eden Turan, "Solucan gübresiyle ilgili bir çok şey söyleniyor ama bilimsel olarak günümüze kadar bir sonuç yok. İlk defa Giresun Üniversitesi olarak özel bir firma işbirliğiyle bu çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Turan, 2018'de hayata geçirilen projede ilk hasadı bu yıl ağustos ayında gerçekleştirdiklerini kaydederek, analizler yapıldığında ön sonuçları alacaklarını aktardı.

Solucan gübresinin kış dönemi uygulanan, çiftlik gübresi dedikleri bir ürün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önce toprak ve solucan gübresinin analizini yaptık. Ocakların taç izdüşümünü kazıdık. Taç izdüşümüne uyguladık. 2019, 2020 sonuçlarını alacağız. Bunun sonucunda meyve kalitesi, verime bir etkisi var mı, fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi var mı, inceleyeceğiz. Uygulama yaptığımız bahçede sürgün gelişimlerinin iyi olduğunu gözlemledik. 2020 yılında iklimsel bir etken olmazsa daha iyi değerlendirmede bulunacağız."

Turan, fındıkta iyi tarım uygulamaları üzerine de projelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "İyi tarım uygulaması çerçevesinde bahçe oluşturduk ve bu yıl ilk örnekleri aldık. Örnekleri laboratuvarda çotanaklarından ayırdık, kuruttuk. Önce bu laboratuvarda fiziksel analizlerini yapacağız. Randıman, meyve ağırlığı, buruşuk, küflü, çürük gibi pek çok fiziksel özelliklerine bakacağız." diye konuştu.

Daha sonraki süreçte kimyasal özelliklerinin inceleneceğine işaret eden Turan, böylelikle iyi tarım uygulamaları yapılan ürünlerle yapılmayanlar arasında fark olup olmadığını belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA