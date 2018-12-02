Soluk Borusuna Lokum Kaçan Kadın Öldü

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde komşusunun evinde okutulan mevlide katılan Neslihan Yılman, lokumun soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmit Şirintepe
Mahallesi Bora
Sokak'ta oturan Neslihan Yılman (52), mevlide katılmak için komşusunun Yeşilova
Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yılman, ikram edilen lokumun soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin müdahalesine rağmen Neslihan Yılman kurtarılamadı.
Neslihan Yılman'ın cenazesi, Kandıra
Kubuzcu Abdi Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Bora Füzesi,Şirintepe,Kocaeli,İzmit
02 Aralık 2018 Pazar 17:40