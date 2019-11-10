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Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü

NİĞDE'de, Selami Bayındır (20), içtiği hapın soluk borusunu tıkaması sonucu kalbindeki tümör tetiklenmesiyle yaşamını yitirdi.

10.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:31Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü

NİĞDE'de, Selami (20), içtiği hapın soluk borusunu tıkaması sonucu kalbindeki tümör tetiklenmesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Kalbinde tümör olan Selami Bayındır'ın içtiği hap, soluk borusunu tıkadı. Bayındır'ın nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Bayındır'ı ilk müdahalesinin ardından Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayındır, burada soluk borusundaki hapın çıkarılmasının ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bayındır, ambulansta hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, Bayındır'ın soluk borusunu tıkayan hapın, kalbindeki tümörü tetiklediği bu nedenle yaşamını yitirdiği belirlendi.



Altunhisar, Bayındır, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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