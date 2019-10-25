Soluk Filmi

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Orta yaşlı huysuz Tamer, ne kendisine ne de başkalarına bir yararı olamamış hayata tutunmak için arkadaşlarına sarılmış hasta bir adamdır. Okuduğu okulu, hedeflerini, evliliğini, ailesini ve sonunda da yaşamını yarım bırakmıştır. 30’lu yaşlarına gelmiş, annesi ve abisiyle aynı evi paylaşan işsiz Aslı; Tamer’in tam tersine hayat dolu fakat içine kapanık genç bir kadındır. Vaktinin çoğunu Tamer’in evinde geçiren Aslı artık kendine bir amaç edinmiştir. Kendine bir dost, bir akıl hocası, bir yol gösterici bulmuştur. Hastalara son nefeslerinde eşlik eden bir hasta bakıcı Celil ise çocukluğu mezarlıklarda oynayarak geçmiş, hayatı ölümle tanımış bir adamdır. Zamanı hastalarının belki de müşterilerinin hayatlarına dahil olarak geçmiştir. Bu üç karakteri birleştirecek olan hayata tutunma arzusudur.Özkan YılmazÖzkan Yılmaz, Benan Baf YılmazUğur Polat, Aslı İnandık, Emrullah Çakay, Tolga EvrenDramaSoluk2019TürkiyeTürkçe94 dk.01.01.2070