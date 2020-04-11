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Solunum cihazı bozulan KOAH hastasının imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.

11.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:35
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda vatandaş 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Aktarla köyünde yalnız yaşayan KOAH hastası 67 yaşındaki Abdülcebbar Baş, solunum cihazı bozulunca 156'yı arayarak yardım istedi.
Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı adamın yaşadığı köye en yakın konumda olan Suluçem Jandarma Karakolu ile Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllülerini bölgeye yönlendirdi.
Yaşlı adamın bozulan solunum cihazını ilçe merkezindeki bir medikalde tamir ettiren ekipler, tekrar köye gelerek cihazı kendisine teslim etti. Solunum cihazı bozulan KOAH hastasının imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Doğubeyazıt, KOAH, Güncel
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