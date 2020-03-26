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Solunum cihazlarının ihracatına ön izin şartı getirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdiklerini açıkladı.

26.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:06
Solunum cihazlarının ihracatına ön izin şartı getirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdiklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe ilişkin Twetter hesabından açıklama yaptı. Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak. Sürecin başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm kurumlarımızla tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu, vatandaşlarımızın da korona virüse karşı dikkatli olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

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