Solunum cihazlarının ihracının ön izne bağlanmasına ilişkin Karar Resmi Gazete'de
Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
26.03.2020 03:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 03:50
Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
Kararda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi\ Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel