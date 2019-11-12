Haberler » Güncel » Solunum güçlüğü çeken genç kadının akciğerinden karanfil çıktı - Haber

Solunum güçlüğü çeken genç kadının akciğerinden karanfil çıktı

DENİZLİ'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı.

12.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59Solunum güçlüğü çeken genç kadının akciğerinden karanfil çıktı

DENİZLİ'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı. Genç kadının daha önce çiğnerken derin nefes alması nedeniyle karanfilin sağ akciğerine kaçtığı belirtilirken, uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

'de yaşayan S.E.T., solunum güçlüğü ve hırıltı şikayetiyle PAÜ Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan kadının sağ akciğerinde, daha önce yuttuğu karanfilin bulunduğu tespit edildi. Tedaviye alınan S.E.T.'nin, akciğerindeki karanfil, bronkoskopi işlemi yapılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. S.E.T.'nin 5 gün önce yaşadığı baş ağrısı nedeniyle karanfil çiğnediği, karanfil ağzındayken derin nefes alması sonucu karanfili yanlışlıkla yuttuğu belirtildi.

'ERKEN MÜDAHALE EDİLMEZSE AKCİĞERLER BÜZÜŞEBİLİR'

PAÜ Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya başarılı bir işlem uygulandığını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vatandaşları karanfil çiğneme konusunda uyaran Doç. Dr. Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda akciğerlerin büzüşmesi ve görevini yerine getirememesi, tıkanıklık sonrasında zatürre gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumun ölümle bile sonuçlanabileceğini söyledi.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı
16:04 Çocuklar, "Benimle oynar mısın?" dedi, başkan oyuna girdi
16:04 Tüketiciler Birliği'nden bankalara, 'ekspertiz raporu ücreti' suç duyurusu
16:04 Denizli'de annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atmış
16:04 ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:05:22