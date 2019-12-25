Haberler » 3. Sayfa » Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, göz yaşları içinde toprağa verildi. Bir yaşındayken hayatını kaybeden Su bebeğin, ağabeyi Doruk da aynı hastalıktan iki yıl önce ölmüştü.

25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:01

Kronik solunum yetmezliği hastası olan ve yardımseverlerin desteği ile alınan ev tipi mekanik vantilatör cihaz sayesinde taburcu edilip evinde nefes almaya başlayan Su bebek vefat etti.

'de yaşayan Selin 'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve kronik solunum yetmezliği sebebiyle aylarca cihaza bağlı yaşamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi ihtiyacı olan için ile ev tipi mekanik vantilatör cihazının alımı için başlattığı yardım kampanyası bir günde sonuç vermişti. O günden sonra evinde nefes alan Su bebek, evindeyken aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan Su bebek, özel araçla evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü. Kalbi duran Su bebek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su bebek vefat etti. Savcının incelemesinden sonra Su bebeğin küçük bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Henüz 1 yaşındayken hayatını kaybeden Su Şahinoğulları, Orhangazi'de Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları arasında toprağa verildi. Su bebeğin cenazesinde anne Selin ile dedesi Ertan ve anneannesi Gülçin Karadağ güçlükle ayakta durdu. Namazın kılınıp helallik alınmasından sonra dedesi Ertan Karadağ, bebeğin minik tabutunu kucağında mezarlığa kadar taşıdı. Su bebek, 4 yıl önce aynı hastalıktan hayatını kaybeden Doruk bebeğin mezarının yanına defnedildi.

İKİ KARDEŞİN ORTAK KADERİ

Bir yaşındayken hayatını kaybeden Su bebeğin, ağabeyi Doruk da aynı hastalıktan iki yıl önce ölmüştü. Ağabeyinin ölümünden sonra dünyaya gelen Su bebek de onunla aynı kaderi yaşadı.

YAŞ GÜNÜNÜ YENİ KUTLAMIŞTI

Selin Karadağ'ın 2 çocuğundan birisi olan Su, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşını kutlamıştı. Anne Karadağ, çocukları Su ve Toprak için aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı doğum günü partisi düzenlemişti.

Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı

Orhangazi, Karadağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
SERDAR: RABBİM SABIRLAR VERSİN ZOR DURUM AMA ÖLÜM HAK VE RABBİM ÖYLE İSTEDİ
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KKKKK: allah sabır versin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:27   Paris Operası greve Kuğu Gölü'yle destek verdi - Haberler
17:24   Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor - Haberler
17:19   Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
17:19   Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık - Haberler
17:17   Okullardan para ve bilgisayar çalan şüpheli yakalandı - Haberler
17:12   Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Haberler
17:05   Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Haberler
17:03   Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
16:50   Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz - Haberler
16:49   Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
25.12.2019 17:39:50