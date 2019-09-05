Haberler» Ekonomi» Haber

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

05.09.2019 23:48 SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Varank şunları kaydetti:
"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi."
Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:
"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:48   SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
22:39   Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştü
21:34   "Teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz"
20:49   Manisa ovaları sergideki üzümlerle rengarenk oldu
20:43   Konya'da 6 çeşit yerli mısır tohumu, çiftçiye tanıtıldı
20:04   SPK haftalık bülteni
20:00   Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı