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Soma 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen spor müsabakaları ile son buldu.

21.09.2019 12:40Soma 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen spor müsabakaları ile son buldu.
13 Eylül'de başlayan ve bu yıl 16.sı düzenlenen geleneksel Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde okullar arası Dart ve Bocce spor müsabakalarının finalleri ve festival kapsamında düzenlenen Kick Box turnuvasının finali yapıldı.
Soma Zaferspor Kulübü ve Soma Belediyesi iş birliği ile Soma Cengiz Topel Meydanında kurulan ringde düzelenen Kick Box finalini izleyen Somalılar büyük heyacan yaşadı. Final sonunda derece giren sporculara ödül verildi.

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Kaynak: AA

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