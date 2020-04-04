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Soma AK Parti'de görev değişikliği

AK Parti Soma İlçe Teşkilatında mevcut başkan Mehmet Ali Aksoy, görevini Erol Saygılı'ya devretti.

04.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:58
Soma AK Parti'de görev değişikliği
AK Parti Soma İlçe Teşkilatında mevcut başkan Mehmet Ali Aksoy, görevini Erol Saygılı'ya devretti.

AK Parti Soma İlçe Teşkilatının 4 Mart'ta yapacağı olağan kongre İdlib şehitleri dolayısıyla ertelenmişti. Sonrasında 25 Mart'ta yapılacağı açıklanan kongre bu defa korona virüs engeline takılarak iptal edildi. AK Parti Genel Merkezi de ertelediği kongreler nedeniyle açıklanan adaylara atama yoluyla görevlerine başlattı. AK Parti Soma İlçe Başkanlığına adaylığı açıklanan Erol Saygılı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'dan atama belgesini teslim alarak, görevine resmen başladı. Korona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımla gerçekleştirilen devir teslim töreninde, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maske takıldı. Mehmet Ali Aksoy görevi yeni ilçe başkanı Erol Saygılı'ya teslim ederken, bugüne kadar görev süresi boyunca ellerinden gelenin fazlasını yapan teşkilattaki tüm kademeler ile Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Ali Tulup'a teşekkür etti.

Görevi devralan Erol Saygılı ise "İlçe Başkanımız Mehmet Ali Aksoy ile daha önce çalıştık. Bu dönemde emekleri olan Mehmet Ali Aksoy başkanımız nezdinde tüm teşkilatımıza sonsuz teşekkürler. İnşallah biz de bayrağı kendisinden devralıp bir adım daha öteye taşımaya çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kurulunun ise önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Ali Aksoy, AK Parti, Soma, Politika
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