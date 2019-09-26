Haberler » Ekonomi » Haber

Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı

Soma Belediye Başkanlığı, tarla vasfındaki, arazi, zeytinlik, kavaklık, tarla ve bahçelerden oluşan 236 adet taşınmazın satılması için ön başvuru ilanına çıktı.

26.09.2019 16:48Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı
Soma Belediye Başkanlığı, tarla vasfındaki, arazi, zeytinlik, kavaklık, tarla ve bahçelerden oluşan 236 adet taşınmazın satılması için ön başvuru ilanına çıktı.
Soma Belediye Başkanlığı resmi sitesinden yayınlanan ilanda, belediyeye ait kırsal mahallelerdeki tarımsal arazilerde, tarım üretiminin ve ürün verimliliğinin artırılması ile bu alanların ekonomiye kazandırılması amacıyla 236 adet taşınmasın satışa çıkarıldığı duyuruldu.
İlanda, ön başvuru için müracaatların Soma Belediyesi Emlak Servisi Müdürlüğü'ne ve 444 1 891 numaralı telefona yapılması belirtildi.

Soma Belediyesi, Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:52 Serbest piyasada altın fiyatları
17:50 Benzinde 26 kuruş indirim
17:42 Benzinde 26 kuruş indirim
17:31 Tbm / ağaoğlu: mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir
17:29 Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi
17:29 Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
17:26 Enerji Bakanı Dönmez'den deprem açıklaması