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Soma Belediyesi, bir yılda 30 bin metrekare parke taşı döşedi

Manisa'nın Soma ilçesinde Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede bu yıl 30 bin metrekare parke taşı döşediklerini bildirdi.

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:32Soma Belediyesi, bir yılda 30 bin metrekare parke taşı döşedi
'nın ilçesinde Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede bu yıl 30 bin metrekare parke taşı döşediklerini bildirdi.
Ali Tulup, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçe merkezindeki 15, kırsaldaki 56 mahalleye hizmet götürdüklerini dile getirdi.
Amaçlarının ilçedeki tüm yolların toz ve çamurdan bir an önce kurtulması olduğunu aktaran Tulup, "Bu anlamda belediye ekiplerimiz olarak seferber olduk. Çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimiz olmak üzere ilçemizin tüm sokaklarına ulaşmayı hedefliyoruz. 2019'da 30 bin metrekare parke taşın döşemesini gerçekleştirdik." dedi.
Tulup, bu yıl 350 ton rodmiks asfalt döküldüğünü de sözlerine ekledi.

Ali Tulup, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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