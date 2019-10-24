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Soma Belediyesinden ağaç hassasiyeti

Manisa'nın Soma Belediyesince canlı hayvan pazarında bulunan zeytin ve çam ağaçları zarar verilmeden başka alana taşındı.

24.10.2019 09:08Soma Belediyesinden ağaç hassasiyeti
Manisa'nın Soma Belediyesince canlı hayvan pazarında bulunan zeytin ve çam ağaçları zarar verilmeden başka alana taşındı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Soma Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında her iki belediyenin ekipleri tarafından otopark alanında bulunan ağaçlar sökülerek başka bir alana dikildi.
Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Tulup, hizmet yapmanın önemli olduğunu ancak yapılan hizmetleri korumanın daha önemli olduğunu vurgulayarak birey ve toplum olarak herkesin bu bilince sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Balıkesir, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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