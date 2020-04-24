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Soma'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılmasının 100. yılı nedeniyle balkonlarda istiklal marjı okuma etkinliği tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla gerçekleşti.

24.04.2020 01:37 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:38
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılmasının 100. yılı nedeniyle balkonlarda istiklal marjı okuma etkinliği tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla gerçekleşti.
Soma'da saat 21.00 itibari ile belediye ilan sistemi ile ilçedeki tüm hoparlörlerden İstiklal marjı okundu.
Balkonlarını Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsleyen vatandaşlar ve çocukları ellerinde bayraklarla ile birlikte istiklal marjına eşlik ettiler.
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup ve protokol üyeleri de Türk Bayrakları ile donatılan Cengiz Topel Meydanı'nda istiklal marjı okuyarak etkinliğe katıldılar.
Kaymakam Akkaya, hoparlörden Soma halkına seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Akkaya, mesajında " tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Önderliğinde yakılan ulusal egemenlik ateşi, Bugün tüm dünyayı aydınlatan demokrasi ışığına dönüşmüştür. 23 Nisan demek Gazi meclis demek, Meclis demek de Egemenlik kayıtsız şartsız milletin demektir" dedi.
Portokol üyelerinin kutlama mesajlarının okunmasının ardından havai fişek gösterisi ile kutlama ve etkinlik sona erdi. Soma’da 23 Nisan Coşkusu

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Soma, Güncel , Haber
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