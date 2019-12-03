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Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı
'nın ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
İlçedeki programlar SEAŞ Salonu'nda engelli bireyler ve ailelerine Soma Belediyesinin verdiği kahvaltıyla başladı.
Kahvaltı programının ardından Soma Beşyol Madenci Anıtı önünden Cengiz Topel Meydanı'na davullar eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, engelliler, aileleri, sivil toplum örgütleri ve Somalılar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam eden programda, Soma Huzur Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı halk oyunları gösterileri sunuldu.

Dünya Engelliler Günü, Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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