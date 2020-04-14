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Soma'da 82'lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi

Soma'da 82'lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendiMANİSA'nın Soma Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran ve koronavirüs teşhisi konularak 12 gündür tedavi gören 82 yaşındaki Bekir Karakaya, alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:45
Soma 'da 82'lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi
MANİSA'nın Soma Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran ve koronavirüs teşhisi konularak 12 gündür tedavi gören 82 yaşındaki Bekir Karakaya, alkışlarla taburcu edildi.
Soma'da yaşayan Bekir Karakaya, nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvurdu. 12 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Karakaya, taburcu oldu. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde, sağlık çalışanları Karakaya'yı alkışlarla yolcu etti. Taburcu olurken konuşan Bekir Karakaya, "Allah devletimizden razı olsun. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliğini göstermesin" dedi.
Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan ise, "Bekir amcamız ileri yaşına ve eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen hastalığı doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyor. Bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Sağlık ordumuz, vatandaşlarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulumuzun önerilerini mutlaka yerine getirmelerini istiyorlar. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi. Soma’da 82’lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Soma Devlet Hastanesi, Karakaya, Soma, Güncel
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