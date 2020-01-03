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Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu

Manisa'nın Soma ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılacak.

03.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:18 Soma'da BİLSEM seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci başvurdu
'nın ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılacak.
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, yaptığı açıklamada Soma Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) seçme sınavlarının 4 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Açıklamasında, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için verilen randevu günü ve saatinde sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle okulda hazır olmaları gerektiğine vurgu yapan Halil Can, şunları söyledi:
"İlçemiz Bilim Sanat Merkezi öğrenci seçim sınavları 4 Ocak 2020 Cumartesi günü 13 Eylül Gama Ortaokulu'nda başlıyor. 14 Mart 2020 Cumartesi gününe kadar devam edecek sınavlar tablet üzerinden gerçekleştirilecek olup yaklaşık 2 bin öğrencimiz sınavlara katılım sağlayacaktır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için verilen randevu günü ve saatinde sınav giriş belgeleri ile kimlik belgeleri ile birlikte okulda hazır bulunmaları gerekmektedir."

Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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