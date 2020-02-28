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Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

28.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:40Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı
'nın ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eynez Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında basınçlı hava hattında meydana gelen patlama nedeniyle 4 işçinin vücuduna taş ve kömür parçaları isabet etti.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden 2'si buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer 2 işçi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa, Soma, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 00:30:52