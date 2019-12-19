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Soma'da "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" projesi

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Dolabında Durmasın, Sokakları Isıtsın" projesi hayata geçirildi.

19.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:46 Soma'da
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Dolabında Durmasın, Sokakları Isıtsın" projesi hayata geçirildi.
Soma (TSO) Kadın Girişimciler Kurulunun başlattığı proje kapsamında evlerde ihtiyaç fazlası kullanılabilir durumda olan kıyafetler toplanarak şehrin belirli noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaşması için askıya asıldı.
Kurul Başkanı ve Soma TSO Yönetim Kurulu Üyesi Damla Gülcüler, çocuk, yetişkin, genç demeden iyi durumdaki tüm kıyafetleri Odanın hizmet binasında topladıklarını, projenin duyurulmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.
Gülcüler, "Onlarca kıyafet topladık. Kadın girişimcilerimiz tarafından hepsi tek tek kontrol edildi, paketlendi ve ilçedeki proje pankartlarının altına kıyafetler asıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız buradan ücretsiz temin edebilirler" dedi.
Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan da ihtiyaç sahibi insanların her yerde olduğunu, çoğuna ulaşmanın zor olduğunu ifade ederek, "Projenin kış ayında yapılması daha anlamlı oldu. Bir çok yetişkinin ve çocuğun kışlık kıyafete ihtiyacı var. Bizler de ihtiyacı olan, ulaşamadığımız kişilere askıda kıyafet uygulaması ile ulaşmış olacağız. Kadın Girişimciler Kurulumuzun başlatmış olduğu bu projeye herkesin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Soma, Güncel

Kaynak: AA

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