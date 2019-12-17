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Soma'da "E-Arşiv Fatura Uygulaması" anlatıldı

Soma'da "Vergi Usul Kanunu Tebliği ve E-Arşiv Fatura Uygulaması" hakkında konferans verildi.

17.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:08Soma'da
'da "Vergi Usul Kanunu Tebliği ve E-Arşiv Fatura Uygulaması" hakkında konferans verildi.

Soma Belediyesi Meclis Salonu'nda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğinde gerçekleştirilen konferansa, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı.
Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Analı, üyelerinden gelen talep üzerine toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, "Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Manisa Vergi Dairesine teşekkürlerimi iletiyorum. Konuyla ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam edecek." dedi.

Manisa, Soma, Ekonomi

Kaynak: AA

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