Soma'da Eğitim Bir-Sen üyeleri bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Manisa Şubesi, üyelerine yönelik birlik ve beraberlik yemeği programı düzenledi.

Soma ELİ Azot Sitesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve Eğitim Bir-Sen Soma Temsilciliği tarafından organize edilen program, Ulupınar Camisi Müezzini Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, yaptığı konuşmada, Soma'da eğitime katkıda bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup'a ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

Manisa Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Şube Başkanı Mesut Öner, öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladı.

Emekli öğretmenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can ile okul temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA