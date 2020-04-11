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Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

MANİSA'nın Soma ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

11.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:21
Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

MANİSA'nın Soma ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak 'ta, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağına karar verdi. Fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine ekmek servisine başladı. Manisa 'nın Soma ilçesinde de fırıncılar, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağını ifade eden fırıncı Mustafa Güllü (43), "Aracımızla mahalleleri gezerek ekmek satışına başladık. Bizleri telefonla arıyorlar ya da WhatsApp üzerinden konum atıyorlar. Bizler de hemen gidiyoruz. Ekmek ve unlu mamullerini vatandaşların evine kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Adalet Caddesi üzerinde pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Manisa, Soma, Güncel
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