Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Soma'da hayatını kaybeden maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Erdinç Karaveli(40), Zonguldak'ta toprağa verildi.

12.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:17
Soma'da hayatını kaybeden maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Erdinç Karaveli(40), Zonguldak 'ta toprağa verildi.

Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden ocağının yer altındaki bakım ve onarımlarının yürütüldüğü galeri bölümünde göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Ersin Özdoğan, Erdinç Karaveli ve Salih Ayber hayatını kaybetti, bir madenci de yaralandı. Ersin Özdoğan'ın cenazesi dün Soma'da toprağa verildi. Salih Ayber'in cenazesi memleketi Ordu'ya, Erdinç Karaveli'nin cenazesi de Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Erdinç Karaveli, koronavirüs salgını nedeniyle 10 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çardaş köyünde toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Soma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››Soma'da hayatını kaybeden maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:11: Paskalya Bayramı'nı evde tek başına kutladı - Haber 16:10: Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki kişi uygulama noktasına takıldı - Haber 16:10: AK Parti Bursa İl Başkanı Salman: "Türkiye sağlık sistemiyle örnek oldu" - Haber 16:10: Sokağa çıkma yasağı uygulanan Erzurum'da ekiplerin ekmek mesaisi - Haber 16:09: Bahar temizliği devam ediyor - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber